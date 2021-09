2/38 ©Ansa

Vaccino per tutti, test anti-Covid e mascherina (ma di haute couture) erano gli elementi essenziali per partecipare. L’occasione ufficiale è l’apertura della mostra “In America: A Lexicon of Fashion”, la più importante esposizione di moda del programma annuale del Museo. Il tema della mostra fa anche da dress code implicito per gli invitati, che ieri sera si sono lasciati ispirare dalla moda americana nella storia (in foto Timothée Chalamet, padrino dell'evento)

Met Gala 2021, il tema di quest'anno e gli ospiti attesi sul Red Carpet. FOTO