Billie Eilish, è uscito il video di Happier Than Ever

L’album è stato anticipato dai singoli My Future, Lost Cause, NDA, Your Power e Therefore I Am, quest’ultimo certificato con un disco d’argento nel Regno Unito per aver venduto più di 200.000 copie.

Nel corso degli anni Billie Eilish (FOTO) si è affermata come un vero e proprio fenomeno mediatico conquistando le classifiche a livello internazionale, tra i suoi brani più amati You Should See Me In A Crown, When The Party’s Over e No Time To Die.