Billie Eilish in concerto, annunciato il tour mondiale: le date

Dopo la pubblicazione del suo ultimo singolo “Your Power”, lo scorso 29 aprile e un nuovo album in arrivo il prossimo 30 luglio, Billie Eilish si prepara a tornare con una serie di concerti dal vivo in tutto il mondo. Tante le tappe in America e in Europa, anche se tra queste non figura l’Italia

In un misto di eccitazione e gioia, Billie Eilish ha annunciato nelle scorse ore la ripartenza del suo tour mondiale dopo la cancellazione del “Where Do We Go? World Tour” che avrebbe dovuto portarla proprio questo anno sui maggiori palchi americani ed europei. “Avrei tanto desiderato vedervi, mi manca così tanto esibirmi per voi ed essere sul palco, che non riesco nemmeno a descriverlo” aveva detto la cantante in alcune interviste dei mesi scorsi.

Il momento tanto atteso è ora arrivato: Billie Eilish sarà in tour mondiale nel corso del prossimo 2022. Le date finora prefissate, sono ben cinquanta. Si partirà il 3 febbraio 2022 con uno show esplosivo allo Smoothie King Center di New Orleans , per concludersi con una grandissima festa il 2 luglio 2022 all’Hallenstadion di Zurico . Nessuna tappa in Italia, nonostante i fan lo avessero ben sperato, dopo la cancellazione definitiva, causa pandemia, dell’esibizione prevista per il 20 luglio 2020 a Milano, in occasione degli i-Days.

Billie Eilish: tutte le date del tour nel 2022

Il prossimo tour mondiale di Billie Eilish si prepara a diventare un evento da ricordare, non solo per il talento della cantante losangelina, che proprio in tour presenterà i brani del suo ultimo album “Happier Than Ever” in uscita il prossimo 30 luglio, ma anche per il gran numero di date organizzate in giro per il mondo. Il nuovo tour di Billie Eilish conterà infatti ben 32 date solo negli Stati Uniti, per continuare con altri 18 concerti nel continente Europeo. Si partirà il 3 febbraio 2022, dallo Smoothie King Center di New Orleans per attivare fino all’Hallenstadion di Zurigo il 2 luglio 2022, nonché la data più vicina alla nostra penisola per tutti i fan italiani. Ecco tutte le date del tour di Billie Eilish:

3 febbraio – Smoothie King Center – New Orleans, LA

5 febbraio – State Farm Arena – Atlanta, GA

6 febbraio – Spectrum Center – Charlotte, NC

8 febbraio – PPG Paints Arena – Pittsburgh, PA

9 febbraio – Capital One Arena – Washington, DC

10 febbraio – Bryce Jordan Center – University Park, PA

12 febbraio – KeyBank Center – Buffalo, NY

13 febbraio – Wells Fargo Center – Philadelphia, PA

15 febbraio – Centre Bell – Montreal, QC

16 febbraio – Scotiabank Arena – Toronto, ON

18 febbraio – Madison Square Garden – New York, NY

19 febbraio – Madison Square Garden – New York, NY

20 febbraio – TD Garden – Boston, MA

22 febbraio – Prudential Center – Newark, NJ

8 marzo – Legacy Arena – Birmingham, AL

9 marzo – Bridgestone Arena – Nashville, TN

11 marzo – Yum! Center – Louisville, KY

12 marzo – Little Caesars Arena – Detroit, MI

14 marzo – United Center – Chicago, IL

15 marzo – Xcel Center – St. Paul, MN

16 marzo – CHI Health Center – Omaha, NE

19 marzo – Ball Arena (formerly Pepsi Center) – Denver, CO

21 marzo – Vivint Arena – Salt Lake City, UT

24 marzo – Rogers Arena – Vancouver, BC

25 marzo – Climate Pledge Arena – Seattle, WA

29 marzo – Chase Center – San Francisco – CA

30 marzo – Golden 1 Center – Sacramento, CA

1 aprile – T-Mobile Arena – Las Vegas, NV

2 aprile – Gila River Arena – Glendale, AZ

6 aprile – The Forum – Los Angeles, CA

8 aprile – The Forum – Los Angeles, CA

9 aprile – The Forum – Los Angeles, CA

3 giugno – SSE Arena – Belfast, UK

4 giugno – 3Arena – Dublino, IE

5 giugno – 3Arena – Dublino, IE

7 giugno – AO Arena – Manchester, UK

8 giugno – AO Arena – Manchester, UK

10 giugno – The O2 – Londra, UK

11 giugno – The O2 – Londra, UK

12 giungo – The O2 – Londra, UK

14 giugno – The SSE Hydro – Glasgow, UK

15 giugno – Utilita Arena – Birmingham, UK

16 giugno – The O2 – Londra, UK

18 giugno – Ziggo Dome – Amsterdam, NL

19 giugno – Festhalle – Francoforte, DE

21 giugno – Lanxess Arena – Colonia, DE

22 giugno – Accor Arena – Parigi, FR

28 giugno – Sportpaleis – Antwerp, BE

30 giugno – Mercedes-Benz Arena – Berlino, DE

2 luglio – Hallenstadion – Zurigo, CH

Per tutte le date cancellate, in particolare quella italiana di Milano, in programma per la scorsa estate, sono previsti rimborsi solo per chi ne fa richiesta entro il 20 luglio 2021 al sistema di biglietteria dove è avvenuto l'acquisto, seguendo tutti i passaggi spiegati sul sito internet ufficiale di ogni singolo rivenditore.