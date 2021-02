Billie Eilish sul nuovo album: "Quasi finito"

La cantante ha aggiornato i fan sull’andamento dei lavori per il nuovo disco con uno scatto che ha ottenuto più di tre milioni e mezzo di like su Instagram

Non c’è ancora una data ufficiale ma non sembrerebbe mancare molto all’uscita del nuovo disco della cantante, stando a quanto rivelato dalla stessa poco fa. Infatti, nelle scorse ore la voce di bad guy ha pubblicato uno scatto che ha immediatamente suscitato grande entusiasmo.

Lo scatto ha destato enorme curiosità nel pubblico tanto da contare al momento oltre tre milioni e mezzo di like.

Billie Eilish , classe 2001 , è tra le artiste più popolari del momento grazie a continui successi che l’hanno resa un vero e proprio fenomeno mediatico. Poche ore fa l'artista ha ottenuto enorme attenzione per la foto condivisa sul suo profilo Instagram che conta più di settantacinque milioni di follower che ogni giorno seguono la sua vita tra musica, backstage e momenti di relax con gli affetti più cari.

Nei giorni scorsi Billie Eilish (FOTO) ha accompagnato i fan in un viaggio alla scoperta della realizzazione del videoclip del singolo Therefore I Am. Infatti, la cantante ha rivelato alcuni dettagli delle riprese del video tramite un filmato che ha ottenuto più di un milione di visualizzazioni su YouTube.