La sua storia, che è già epica nonostante non abbia ancora vent'anni diventerà libro in primavera inoltrata. Sarà Rizzoli Illustrati per Mondadori Electa a pubblicare in Italia Billie Eilish. Di lei nel tempo tanto si è scritto ma quello che leggeremo sarà il suo primo libro ufficiale descritto come "un racconto intimo e profondo della sua vita, costruito per immagini e parole, con centinaia di foto inedite dall’infanzia fino a oggi".

Dopo essersi fatta notare con Ocean Eyes del 2015, nel 2019 pubblica il suo album d'esordio (finora il solo) intitolato When We All Fall Asleep, Where Do We Go? col quale raggiunge la prima posizione nella Billboard 200 degli Stati Uniti e in altri 17 Paesi, diventando l’album più ascoltato dell’anno. Il disco è stato scritto, prodotto e registrato da Billie e Finneas a nella loro casa di Los Angeles, insomma un trionfo homemade. I più recenti successi sono My Future, Therefore I am e No time to die, quest'ultimo scelto come tema del nuovo film dell'Agente 007.