Billie Eilish ha aperto un profilo su TikTok

Era attesa da tempo e ora anche Billie Eilish ( FOTO ) ha aperto il suo profilo su TikTok (@billieeilish ). Già verificato dalla popolarissima piattaforma, ha già oltre 5 milioni di followers ed è attivo solo da sei giorni. Due i video presenti e pubblicati probabilmente per testare ed esplorare meglio tutte le funzioni e gli effetti presenti sul social network. Il primo video è stato pubblicato subito dopo l’apertura dell’account e mostra Billie Eilish testare l’effetto Time Warp Scan che permette di deformare il volto delle persone. Il video si conclude con l’artista che ride divertita dell’effetto e della trasformazione avuta nel video. Dopo due giorni è arrivato un altro contenuto: Billie Eilish racconta della capacità a 15 anni di infilarsi la paletta dell’ukulele in bocca e poi mostra come sia ancora abile nel farlo con un frame esilarante. Entrambi i video sono stati accolti con entusiasmo dagli utenti di TikTok e da numerosi profili verificati di influencer famosi in tutto il mondo. Gli stessi video sono stati poi ripubblicati da migliaia di utenti su altri social come Facebook e Twitter trasformando l’ingresso di Billie Eilish su TikTok come argomento trend.

Il nuovo singolo e il video di “Therefore I am”

Intanto il nuovo video di Billie Eilish per la canzone “Therefore I am” ha superato quota 35 milioni di visualizzazioni in meno di una settimana. Un altro grande successo per l’artista che in questo caso è anche regista per il video sul suo nuovo singolo. Ambientato all’interno di centro commerciale, vede la stessa cantante passare da un piano all’altro con una telecamera che la segue ovunque. Pubblicato il 12 novembre, “Therefore I am” arriva dopo il successo di “My Future” e “No Time to Die”, brano colonna sonora per il 25esimo film di James Bond. “Per tutta la vita abbiamo sognato di scrivere una canzone per Bond - ha detto Finneas Eilish, fratello e produttore dell’artista - Non c’è accoppiamento più raffigurativo tra musica e cinema che quello di ‘Goldfinger’ e ‘Live and let die’. Lunga vita a 007!”. “Therefore I am” è il terzo inedito pubblicato da Billie Eilish dopo aver conquistato le classifiche internazionali grazie all’album di debutto “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” e cinque Grammy Awards nelle categorie Best New Artist, Album of the Year, Best Pop Vocal Album, Song of the Year e Record of the Year. Grazie a questi premi è diventata la più giovane artista nella storia della musica nonché la prima donna in assoluto a conquistare ai Grammy Awards le quattro categorie principali.

Il documentario in arrivo “Billie Eilish: The World’s A Little Blurry”

Tra i progetti in programma, oltre al nuovo album che non ha ancora una data di uscita ed è stato rimandato a causa della pandemia (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA), anche l’arrivo di “Billie Eilish: The World’s A Little Blurry”, documentario sulla sua vita e carriera. La pellicola sarà disponibile nei cinema e sulla piattaforma di streaming Apple TV Plus per febbraio 2021. Diretto da RJ Cutler, ripercorre la vita della popstar dopo l'uscita del suo album di debutto. Composto inizialmente da 14 tracce divenute poi 17 con la ristampa dell’album, la maggior parte dei brani del primo album di Billie Eilish sono stati composti dalla stessa artista e dal fratello Finneas.