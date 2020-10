Billie Eilish in bianco e nero per 007

Il video di "No time to die", colonna sonora del nuovo film di James Bond

" Una delle cose più importanti è che stai lavorando su Bond. Bisogna saperlo. Non è una regola, non c’è un libro con le regole di Bond, ma è una cosa che devi sapere. Noi abbiamo voluto rappresentare Bond il più possibile, ma senza trascurare noi stessi. Abbiamo voluto incorporare Bond completamente, ma con un suono che è il nostro suono." Così Billie Eilish (FOTO), parla di “No Time To Die”, il video della canzone realizzata per il 25esimo film di James Bond.

Vediamo un’interpretazione quasi sottovoce, sofferta, stranamente sobria per la vulcanica musicista americana, vincitrice di cinque Grammy Award. Insieme a Billie compaiono scene dal film, in uscita a novembre.

La regia del video è di Daniel Kleinman, mentre la canzone è stata prodotta dal fratello di Bille, Finneas Eilish, anche lui vincitore di diversi Grammy e da Stephen Lipson. Gli arrangiamenti orchestrali, ricchi e nella scia del suono delle colonne sonore di 007, sono di Hans Zimmer, compositore vincitore di un Oscar e candidato altre nove volte, e di Matt Kunkley, mentre la chitarra solista è di Johnny Marr, ormai un’icona dello strumento dopo essere diventato celebre negli anni ’80, quando suonava negli Smiths.

Scrivere e interpretare la canzone principale per un film di Bond è appannaggio delle superstar e Billie a 18 anni è la più giovane artista ad averlo fatto nell’intera storia della serie. “Per tutta la vita abbiamo sognato di scrivere una canzone per Bond- ha detto Finneas Eilish - Non c’è accoppiamento più raffiguratico tra musica e cinema che quello di ‘Goldfinger’ e ‘Live and let die’. Lunga vita a 007!”