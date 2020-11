Billie Eilish, è uscito il video del nuovo singolo Therefore I Am

Oltre otto milioni di visualizzazioni su YouTube in meno di ventiquattro ore. Il giovanissimo astro della musica internazionale ha messo a segno un nuovo colpo conquistando immediatamente tutti con il video del singolo Therefore I Am.

Billie Eilish, annunciato il nuovo brano Therefore I Am

Billie Eilish: il successo

Billie Eilish, classe 2001, è uno dei fenomeni musicali più travolgente degli ultimi anni. Singolo dopo singolo la cantante ha conquistato le classifiche a livello internazionale riscuotendo anche grandi consensi da parte della critica, infatti nel corso della sessantaduesima edizione dei Grammy Awards l’artista ha vinto ben cinque trofei nelle categorie Best New Artist, Album of the Year, Best Pop Vocal Album, Song of the Year e Record of the Year.

Therefore I Am arriva dopo gli ottimi risultati ottenuti da My Future e No Time To Die, quest'ultimo colonna sonora della prossima pellicola della saga cinematografica di James Bond.

Grandi riscontri anche nelle classifiche, ad esempio i singoli When the Party's Over e Bad Guy hanno guadagnato rispettivamente quattro e sei dischi di platino negli Stati Uniti d’America per aver venduto più di quattro e oltre sei milioni di copie.