Billie Eilish ha condiviso un video sul suo profilo Instagram rispondendo ai commenti negativi ricevuti nelle ultime ore

Nel corso degli anni Billie Eilish si è più volte distinta per il continuo impegno a supporto della battaglia a favore della body positivity. In queste ore la cantante statunitense è al centro dei media per una polemica che ancora una volta ha interessato il suo corpo.

Billie Eilish: la foto in abiti casual approfondimento Billie Eilish, lo short movie sul body shaming è online Nelle scorse ore la voce di No Time To Die è stata fotografata con vestiti casual durante un momento di vita privata; gli scatti hanno fatto il giro dei social attirando commenti sul suo fisico, secondo alcuni utenti non in linea con ipotetici standard di bellezza. Nei mesi scorsi Billie Eilish ha lanciato continui messaggi sul bisogno di normalizzare i corpi, sull’importanza di star bene con sé stessi e sulla necessità di smettere di giudicare le altre persone.

approfondimento Billie Eilish, il 24 ottobre un concerto in streaming a pagamento Le foto pubblicate hanno portato a commenti negativi sulla sua forma fisica. Tantissimi fan della cantante e utenti hanno immediatamente preso le sue difese ricordando la pericolosità del body shaming. Non si è fatta attendere la riposta della cantante cha ha condiviso un video per sottolineare come sia più necessario che mai normalizzare qualunque tipo di corpo.