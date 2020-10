Billie Eilish, il 24 ottobre un concerto in streaming a pagamento

“Mi manca suonare dal vivo, così ho deciso che il 24 ottobre farò un concerto in streaming. Non vedo l’ora di tornare a cantare di nuovo”, con questo breve messaggio sui social Billie Eilish (FOTO) ha annunciato l’arrivo di “Where do we go? – The Livestream”, concerto in streaming a pagamento. I biglietti si possono acquistare sul sito https://livestream.billieeilish.com e costeranno 30 dollari: l'artista si esibirà in diretta da Los Angeles e gli acquirenti avranno poi 24 ore per vedere lo show on demand. Billie Eilish aveva appena iniziato il suo tour dopo il grande successo del suo album di debutto e la conquista di cinque Grammy Awards. Le date dei concerti per portare dal vivo i brani di “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” sono state cancellate a causa dell’emergenza sanitaria (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA). Da quel momento si è esibita in live streaming di beneficenza (come l'iHeart Living Room Concert for America e One World: Together at Home), ha rilanciato il suo programma radiofonico , ha pubblicato un cortometraggio e il singolo "my future". Inoltre si è esibita al Tonight Show di Jimmy Fallow con “No Time to Die”, brano portante della colonna sonora del nuovo film della saga di James Bond.