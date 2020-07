Billie Eilish, il nuovo singolo è My Future

Billie Eilish: il post su Instagram

Billie Eilish Pirate Baird O'Connell, questo il nome all’anagrafe, è tra le grandi rivelazioni musicali degli ultimi anni. La voce di Bad Guy ha sorpreso i fan con una notizia inaspettata che ha immediatamente fatto il giro dei media.

L’artista ha annunciato la distribuzione del nuovo singolo, intitolato My Future, la cui uscita avverrà giovedì. Il post condiviso su Instagram ha subito incontrato il consenso del pubblico tanto da contare al momento più di dieci milioni di like.

Billie Eilish, classe 2001, si prepara quindi a nuovi record dopo lo straordinario successo ottenuto con il disco When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, certificato disco di platino nel Bel paese per aver venduto più di 50.000 copie.