Uniqlo, la collezione di Billie Eilish e Takashi Murakami

Dopo aver collaborato per il video di “You Should See Me in a Crow” (oltre 68 milioni di visualizzazioni su YouTube), la pop star 18enne e l’artista tornano a collaborare. Questa volta, per uno tra i più importanti marchi della moda low cost. Le grafiche della collezione abbinano il simbolo di Billie Eilish , il Blohsh, ai fiori di Takashi Murakami (artista che non è nuovo al mondo della moda, avendo firmato diverse collezioni per brand del lusso e dello streetwear). E comprendono anche un collage delle foto di Billie Eilish, il logo UT disegnato dalla pop star e uno schizzo preso dal suo video musicale.

Chi sono Billie Eilish e Takashi Murakami

Classe 2001, Billie Eilish è una cantautrice losangelina. Deve la sua fama al singolo “Ocean Eyes”, diventato fenomeno virale su Spotify e preludio all’EP “Don’t Smile at Me” dell’agosto 2017. Nel 2019 ha pubblicato l'album di debutto “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”: la sua “Bad Guy” è arrivata al numero uno nella Billboard Hot 100, e lei è diventata la prima artista nata negli anni Duemila ad aver registrato questo risultato. Ai Grammy Awards 2020 ha ottenuto quattro statuette su cinque, segnando un vero e proprio record.

Takashi Murakami è un artista, pittore e scultore giapponese, definito dalla rivista Time “il più influente rappresentante della cultura giapponese contemporanea”. Fondatore e presidente della Kaikai Kiki Co. Ltd., società di produzione e management artistico, ha esposto le sue opere nelle principali fondazioni d’arte del mondo ed è diventato celebre nel pianeta fashion per le sue collaborazioni con VANS e con Louis Vuitton. Prima di lavorare con Billie Eilish (per la direzione del video musicale di “You Should See Me in a Crow”) ha lavorato con Pharrell WIlliams e con Kanye West, e ha lavorato come regista di film d’animazione.

“Due dei più influenti artisti mondiali collaborano insieme per creare una nuova espressione d’arte destinata a tutti”, ha commentato il Presidente della Creatività Globale di Uniqlo John C. Jay.