Billie Eilish: nuove canzoni e novità in arrivo

Durante il lockdown dovuto all’emergenza Coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE), Billie Eilish ha vissuto momenti di alti e bassi per quanto riguarda la sua ispirazione nel comporre nuova musica. La giovane cantautrice californiana e il fratello Finneas O'Connell, da sempre al suo fianco nelle produzioni, hanno da poco superato il momento d’impasse e sono attualmente al lavoro su nuove canzoni. Parlando con Zane Lowe in un’intervista radio su Beats 1, Billie Eilish ha raccontato: «È successo un paio di settimane fa, in realtà. Siamo stati in studio, che in pratica è il seminterrato di Finneas, e abbiamo scritto un'intera canzone in una sola volta, il che è abbastanza raro per noi. Mi piace molto, era esattamente quello che avevo bisogno di dire quando l’abbiamo scritta». Billie Eilish ha colto il lato positivo di questa quarantena e ha cercato di esprimere le sue emozioni anche in questo nuovo brano: «Certamente mi mancano le persone e i miei amici più cari, ma allo stesso tempo mi sta piacendo avere spazio. […] Spero che le persone colgano questo momento come un’opportunità di crescita, invece di lasciarsi soltanto prendere dai ricordi o pensare di voler essere con altre persone. Se vogliamo pensare al lato luminoso di tutto ciò, si spera che questo sia un momento che capita una volta nella vita, nel male e nel bene, perché è anche un momento in cui si può cambiare, fare e creare qualcosa».

Il nuovo show radiofonico di Billie Eilish: “Me & dad radio”

Billie Eilish ha da poco dato il via a un programma radio su Beats 1 di Apple Music. Durante “Me & dad radio” l’eclettica cantautrice è affiancata da suo padre per condividere la musica amata da entrambi. «Mio padre e io abbiamo maturato questo rapporto nel corso degli anni che è fatto soprattutto di condivisione della musica che ascoltiamo», ha detto l’artista, «mio padre ha condiviso alcune delle mie canzoni preferite facendole ascoltare al mondo intero e io, a mia volta, ho scelto le canzoni che adora lui». Lo show sarà composto da sei puntate in cui potrete ascoltare musica di ogni genere, dai brani più pop e scintillanti alle perle più oscure.

Il “Where Do We Go? World Tour” è stato interrotto e posticipato

Billie Eilish aveva iniziato il suo “Where Do We Go? World Tour” da Miami lo scorso 9 marzo, ma solamente tre giorni dopo la tournée in Nord America è stata interrotta e posticipata a causa dell’emergenza Coronavirus. La giovane cantante è attesa anche in Italia per un unico concerto agli I-Days di Milano il prossimo 17 luglio, ma in tutta probabilità anche questa data verrà presto rinviata a tempi migliori. In attesa che i suoi concerti vengano rischedulati, Billie Eilish ha partecipato a diverse iniziative benefiche a sostegno dell’OMS e delle vittime della pandemia, tra cui l’iHeart Living Room Concert for America condotto da Elton John e il One World: Together At Home organizzato da Global Citizen con la collaborazione di Lady Gaga.