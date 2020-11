Billie Eilish, annunciato il nuovo brano Therefore I Am

Therefore I Am è il titolo del brano che vedrà la luce giovedì 12 novembre, come annunciato dalla cantante su Instagram. La voce di Bad Guy , classe 2001 , ha pubblicato anche la copertina della canzone dichiarandosi davvero felice per questa nuova uscita

Billie Eilish: il successo

Billie Eilish Pirate Baird O'Connel, questo il nome all’anagrafe, è una delle artiste di maggior successo a livello internazionale. Singolo dopo singolo la cantante si è imposta come un fenomeno mediatico scalando le classifiche in ogni angolo del pianeta.

Il disco When We All Fall Asleep, Where Do We Go? ha conquistato numerosi e prestigiosi riconoscimenti, tra questi ben tre dischi di platino negli Stati Uniti d’America grazie alla vendita di oltre tre milioni di copie.

Tra i premi ricevuti dalla critica spiccano cinque Grammy Awards nelle categorie Best New Artist, Album of the Year, Best Pop Vocal Album, Song of the Year e Record of the Year.

Tra i suoi singoli più amati troviamo You Should See Me in a Crown, When the Party’s Over, Everything I Wanted e No Time to Die.