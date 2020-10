Billie Eilish conferma l'uscita di un nuovo singolo a novembre

Terza canzone in arrivo nel 2020 per l’artista vincitrice di cinque Grammy Awards grazie al suo album di debutto

I fan di Billie Eilish (FOTO) possono gioire: la pop star ha annunciato di avere pronto un nuovo singolo in vista dell'uscita del tanto atteso documentario che racconta il suo album di debutto e l'ascesa fulminea in cima alle classifiche di tutto il mondo. L’artista 18enne ha confermato di avere una nuova canzone durante una sessione di domande e risposte sulle sue storie su Instagram. Durante lo scambio, un fan le ha chiesto: "NUOVA CANZONE?" per il quale ha risposto "novembre", in riferimento alla data di uscita prevista. Per avere un'idea della nuova canzone, un altro fan ha chiesto a Billie Eilish "dai un colore che corrisponda alla canzone in arrivo a novembre". Come risposta è arrivato uno sfondo che richiama i colori della terra e dell’autunno.

I singoli pubblicati nel 2020 e l’album rinviato a data da destinarsi approfondimento Chi è Billie Eilish, star che canterà No Time To Die. FOTO La nuova canzone sarà la terza di Billie Eilish ad essere rilasciata nel 2020. Lei e suo fratello / collaboratore, Finneas O'Connell, il 30 luglio hanno pubblicato il singolo “My Future”. La ballad è nata durante la quarantena a causa della pandemia COVID-19 (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA) ed ha debuttato al sesto posto della Billboard Hot 100 degli Stati Uniti, diventando la sua terza top 10 negli Stati Uniti e il suo miglior debutto in classifica. A febbraio è stata invece pubblicata la colonna sonora di “No Time To Die”, prossimo film di James Bond. Il brano ha subito raggiunto la vetta delle classifiche ufficiali britanniche permettendo a Billie Eilish di conquistare per la prima volta il primo posto nel Regno Unito. Negli Stati Uniti, “No Time to Die” ha debuttato e raggiunto la posizione numero 16 nella classifica Billboard Hot 100. In tanti però si chiedono ora quando uscirà il nuovo album di Billie Eilish, ma per quello c’è bisogno di altro tempo. In un'intervista con il quotidiano australiano The Herald Sun, Finneas ha rivelato che l'album non verrà pubblicato fino a quando sua sorella non sarà in grado di andare in tour in sicurezza: “Ho un disperato desiderio di non pubblicare il mio album e quello di mia sorella. Voglio che sia un album che si possa ballare per le strade senza problemi”. A gennaio Billie Eilish ha aggiornato i suoi fan e ha confessato a iHeart Radio che probabilmente l’album non sarebbe uscito nel 2020.