Billie Eilish, è uscito il secondo trailer del suo documentario

Billie Eilish: The World’s a Little Blurry è il titolo del documentario che si appresta raccontare la vita della giovane artista ( FOTO ) che ha rivoluzionato il mercato discografico affermandosi come una delle cantanti di maggior successo a livello mondiale.

Billie Eilish: il successo

Billie Eilish Pirate Baird O'Connell, questo il nome all’anagrafe, ha dominato le classifiche in ogni angolo del pianeta con l’album When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

Il disco, pubblicato il 29 marzo 2019, ha riscosso un successo enorme conquistando ben tre dischi di platino negli Stati Uniti d’America per aver venduto oltre tre milioni di copie, responsi straordinari anche per i singoli, tra questi You Should See Me in a Crown, When the Party's Over e Bad Guy.