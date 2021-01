Billie Eilish annuncia il suo duetto con Rosalía “Lo Vas A Olvidar”

Ad annunciarlo sono state le cantanti stesse sui propri profili di Instagram, rivelando non solo la data e l’orario esatti ma anche un dettaglio non trascurabile: la canzone farà parte della colonna sonora del secondo episodio speciale della serie Euphoria, dedicato al personaggio di Jules (in onda su Sky Atlantic lunedì mattina alle 03.00, in contemporanea con gli USA).

Riferendosi alla piacevole esperienza della collaborazione con Rosalía, le sue parole sono state: “ È stato come una droga lavorare con lei. È stata molto carina, oh mio dio! ”

Eilish si era fatta sfuggire di essersi chiusa in studio assieme alla collega spagnola per lavorare a una sessione di misteriose registrazioni...

Nel 2017 ha dato alle stampe il suo EP di debutto, Don't Smile at Me , ma il boom vero e proprio della sua notorietà risale al 2019, con la pubblicazione dell’album in studio di esordio When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

La carriera di Rosalía



approfondimento

Rosalia, il nuovo singolo è TKN con Travis Scott

Dall’altra parte del duetto troviamo invece Rosalía Vila Tobella, conosciuta semplicemente come Rosalía.



La cantante spagnola è diventata famosa nel suo Paese natale nel 2017 grazie al suo primo album in studio con venature stilistiche che appartengono al flamenco: Los ángeles.



Nel 2018 è uscito il secondo album in studio, El mal querer. Ha registrato un successo a livello internazionale, soprattutto grazie al singolo Malamente.



Anche per lei si parla di tanti riconoscimenti importanti del panorama musicale: otto Latin Grammy Awards, un Billboard Women In Music Award, un MTV Europe Music Award, due MTV Video Music Awards e, last but not least, il suo primo Grammy Award per il miglior album Latin Rock, Urban or Alternative (vinto nel 2020 per El mal querer).



Nella storia dei Grammy Awards, Rosalía è stata la prima a essere nominata per la categoria Best New Artist nonostante la sua discografia fosse in una lingua diversa dall’inglese (lo spagnolo, appunto).



Tra le sue tante collaborazioni, spiccano quelle con Travis Scott, Pharrell Williams, James Blake, J Balvin, Lil Baby e The Weeknd. E quella di oggi alle 18 in punto con la mitica Billie Eilish. Stay tuned, letteralmente!