Rosalia, il nuovo singolo è "TKN" con Travis Scott

L’artista spagnola annuncia la collaborazione con Travis Scott per il nuovo singolo “TKN”

Sarà disponibile dal 29 maggio il nuovo singolo di Rosalia in collaborazione con Travis Scott. La cantante spagnola, vincitrice di sette Latin Grammy Awards e un Grammy Award per il miglior album latino rock, ha annunciato sui suoi canali social l’uscita di “TKN”, inedito che vede la partecipazione di Travis Scott. Rosalia ha stuzzicato i fan con una piccola anteprima della canzone pubblicata sui social che ha ottenuto notevoli riscontri. Tanti i commenti e gli apprezzamenti per questa collaborazione che fa seguito al remix di “Highest in the Room” di Travis Scott insieme a Rosalia e Lil Baby. L'ultimo singolo solista della cantante è “Dolerme” pubblicato a marzo e che ha di fatto sostituito l’uscita di “TKN”. A causa dell’emergenza Coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE), l’artista ha scelto di dare priorità alla ballad "Dolerme" con la speranza di dare sollievo e distrarre tutti coloro che dovevano affrontare la lunga quarantena. Ad inizio anno invece aveva pubblicato “Juro Que”, tre giorni prima della sua esibizione ai Grammy Awards (prima artista spagnola ad esibirsi al Gala).

I successi di Rosalia e Travis Scott “TKN” in collaborazione con Travis Scott (le foto più belle di Travis Scott e Kylie Jenner) è l’ennesimo tassello di quello che dovrebbe essere il terzo album in studio di Rosalia. Il più recente è “El Mal Querer” pubblicato nel 2018, grande successo commerciale in Spagna e negli Stati Uniti. Nello stesso anno è uscito “Astroworld”, ultimo album in studio di Travis Scott che invece nel 2019 si è dedicato al progetto discografico “Cactus Jack Records: JackBoys”, realizzato in collaborazione con Sheck Wes e Don Toliver formando un collettivo omonimo. Durante il lockdown, il rapper e produttore discografico è salito alla ribalta per la collaborazione con Epic Games. Travis Scott è stato infatti il protagonista di cinque concerti virtuali per lanciare il singolo “The Scotts” sul videogioco Fortnite, raggiungendo un totale di 12.665.324 spettatori.