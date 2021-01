5/14 HBO

F--- Anyone Who's Not A Sea Blob andrà in onda negli USA su HBO il 24 gennaio (esordirà però due giorni prima su HBO Max), mentre in Italia sarà trasmesso su Sky Atlantic la notte tra il 24 e il 25 alle 03.00, in contemporanea con l'America (replica alle 23.00 del 25, la prima stagione e il primo episodio speciale sono disponibili on demand e in streaming su NOW TV).

Euphoria, il primo episodio speciale della serie tv con Zendaya. FOTO