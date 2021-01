Euphoria, il trailer del secondo episodio speciale su Jules

Dopo Trouble Don't Last Always, il primo, stupendo episodio speciale incentrato su Rue (una superba Zendaya), è finalmente arrivato il momento di F--- Anyone Who's Not A Sea Blob, il secondo speciale episode incentrato su Jules (il personaggio di Hunter Schafer). Ecco il trailer rilasciato da HBO.

E' dunque tempo di scoprire per quale motivo il personaggio di Hunter Schafer è letteralmente fuggito via alla fine della S01 ( leggi qui la recensione del finale ), ma, soprattutto, è tempo di capire cos'è passato e cosa sta passando per la sua testa. E' facile prendere le parti di Rue, ammettiamolo, ma per Jules non dev'essere stato facile sentirsi addosso certe responsabilità così enormi come la sobrietà di una persona.

Se in Part 1: Rue abbiamo sentito una parte della storia, in Part 2: Jules sentiremo dunque l'altra, come ci era stato già fatto intendere a un certo punto durante il lungo e intenso dialogo tra i personaggi di Colman Domingo (Ali, lo sponsor di Rue) e Zendaya. Ogni medaglia ha due facce, e il rapporto tra le Rueles non fa eccezione.

CLICCA QUI: Scopri tutto su Ephoria

"Sono stata molto inca**ata con Jules per quello che ha fatto," ha dichiarato l'attrice a EW "non molli la tua amica/fidanzata da sola in stazione all'una di notte. Allo stesso tempo, però, ha diciassette anni ed è passata attraverso cose piuttosto forti, per questo motivo ha bisogno di staccare. So bene come si sia sentita. Si è sentita bloccata, incastrata, e Nate [Jacob Elordi] l'ha manipolata e costretta a commettere un reato. In più Rue la stava soffocando. Era troppo."

Come darle torto? D'altronde dal trailer una cosa è chiarissima: non spetta Jules salvare Rue, e non solo perché lei stessa ha un bel po' di questioni personali irrisolte, ma anche perché, soprattutto, soltanto Rue può salvare veramente sé stessa.