Beetlejuice Beetlejuice, da stasera in prima TV su Sky e NOW

Il film di Tim Burton, sequel del cult del 1988, debutta in prima visione su Sky Cinema e NOW lunedì 16 giugno alle 21:15. Nel cast Michael Keaton, Winona Ryder e Jenna Ortega

Arriva in prima TV su Sky Cinema uno degli eventi cinematografici più attesi dell’anno: Beetlejuice Beetlejuice, il nuovo film diretto da Tim Burton. L’appuntamento è per lunedì 16 giugno alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile anche on demand. Per i clienti Sky Q via satellite o Sky Glass con pacchetto Sky Cinema e servizio opzionale Sky HD 4K/Sky Ultra HD attivo, il film sarà disponibile anche in formato 4K.

Presentato Fuori Concorso all’81ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, Beetlejuice Beetlejuice è l’atteso sequel del cult del 1988. A oltre trent’anni di distanza, lo “spirito bio-esorcista” Beetlejuice torna a infestare le nostre case con il suo inconfondibile umorismo macabro e surreale. Nel cast ritroviamo Michael Keaton nei panni dell’irriverente Beetlejuice, Winona Ryder nel ruolo di Lydia Deetz e Catherine O’Hara in quello della madre Delia. Accanto a loro, nuove entrate come Jenna Ortega (Astrid, la figlia di Lydia) e Justin Theroux, insieme a due interpreti d’eccezione: Monica Bellucci e Willem Dafoe. Tra atmosfere gotiche e una narrazione intrisa di ironia e follia soprannaturale, Beetlejuice Beetlejuice si presenta come un viaggio nel regno dei morti, dove famiglia, eredità e caos si intrecciano in un turbine di effetti visivi e invenzioni narrative. Beetlejuice Beetlejuice è una produzione Warner Bros. Pictures, in associazione con Domain Entertainment, Tim Burton, Tommy Harper, Plan B Entertainment e Marc Toberoff. Il film è stato distribuito nelle sale italiane da Warner Bros. Pictures.