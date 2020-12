'Euphoria' e Zendaya stanno per tornare con il primo episodio speciale, "Trouble Don't Last Always", dedicato a Rue: l'appuntamento negli USA è per domenica 6 dicembre, mentre in Italia è per la notte tra il 6 e il 7 dicembre alle 03.00 (poi in replica la sera del 7 alle 23.00) su Sky Atlantic in simulcast con gli USA