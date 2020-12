Euphoria, il primo episodio speciale su Sky Atlantic il 7 dicembre

Zendaya torna finalmente nei panni di Rue Bennet per il primo episodio speciale di 'Euphoria', in onda su Sky Atlantic la notte tra il 6 e il 7 dicembre alle 03.00, in contemporanea con gli USA

EUPHORIA, l’acclamato ritratto a luci al neon della Generazione Z che è valso a Zendaya un Emmy® Award come migliore attrice protagonista, torna con un attesissimo speciale intitolato "Trouble Don't Last Always", il primo di due episodi che faranno da ponte tra la prima e la seconda stagione della serie.

approfondimento Diversity Media Awards 2020, Euphoria è la Miglior Serie TV Straniera Scritto e diretto dal creatore della serie Sam Levinson, lo speciale andrà in onda su Sky Atlantic e NOW TV in contemporanea assoluta con la messa in onda americana, nella notte fra il 6 e il 7 dicembre alle 3.00 e poi dalle 23.00 il 7 dicembre. Dal 7 dicembre, inoltre, On Demand su Sky e in streaming su NOW TV anche l’intera prima stagione del cult HBO. Il primo episodio speciale è dedicato a Rue, che dopo essere stata lasciata da Jules alla stazione ferroviaria e aver avuto una ricaduta, trascorre un giorno di Natale particolare. Tra i protagonisti dello speciale, oltre a Zendaya, anche Colman Domingo (Fear the Walking Dead), già apparso nella prima stagione della serie nei panni dello sponsor di Rue, e Hunter Schafer che torna ad interpretare Jules.

Euphoria, cosa succederà nel primo episodio speciale approfondimento Zendaya, le foto della protagonista di Euphoria e Dune che a 24 anni ha conquistato l’Emmy Award New York. Rue e Jules vivono insieme come una coppia felice nella Grande Mela. Una sequenza introduttiva quasi perfetta, che tuttavia si rivelerà essere soltanto un sogno, apre l’episodio speciale. Durante la vigilia di Natale, Rue (Zendaya) e il suo sponsor Ali (Colman Domingo) si trovano in una tavola calda a mangiare pancakes dopo la rituale riunione degli alcolisti anonimi. L’uomo aiuta Rue a riflettere e a capire come spezzare il ciclo della sua dipendenza dalla droga. La ragazza si troverà a ripensare all’influenza che Jules ha avuto sull’astinenza che aveva raggiunto e sulla sua ricaduta.