Diversity Media Awards 2020, Euphoria è la Miglior Serie TV Straniera

La serie tv con protagonista Zendaya - che in Italia è andata in onda su Sky Atlantic - è la 'Miglior Serie TV Straniera' ai Diversity Media Awards 2020. Tra i premiati troviamo anche Emma Marrone, 'Personaggio dell'Anno', tra i giudici di X Factor 2020, in onda il giovedì sera su Sky Uno. Ecco tutti i vincitori

Lo show con protagonista un'incredibile Zendaya - ma il resto del cast non è ovviamente da meno - negli USA è andato in onda su HBO, mentre in Italia è stato trasmesso su Sky Atlantic durante l'autunno del 2019, e fin da subito è riuscito a far parlare di sé sia per le tematiche portate in scena, sia per il modo in cui tali tematiche sono state trattate. Al di là dei giudizi morali e dei gusti personali, resta il fatto che Euphoria è una gran serie con un dei grandi, seppur giovanissimi, interpreti, e il modo migliore per capirlo è vederla.

Euphoria, due episodi speciali in attesa della seconda stagione

Euphoria, due episodi speciali per la serie con Zendaya

Dovremo aspettare ancora un po' per la seconda, attesissima stagione di Euphoria,ma in compenso il primo dei due episodi speciali realizzati per fare da collegamento è vicinissimo. L'appuntamento negli USA è per domenica 6 dicembre, mentre in Italia la data da segnare sul calendario è lunedì 7, quando alle 21.15, ovviamente su Sky Atlantic, scopriremo finalmente cos'è successo a Rue. Sarà infatti il personaggio di Zendaya al centro di questo (primo) ritorno, e non potrebbe essere altrimenti.

Questa la sinossi ufficiale: L’episodio inizia con un sogno, di Rue ovviamente, in cui lei e Jules vivono insieme come una coppia felice a New York. Nel mondo reale, invece, è la vigilia di Natale. Rue e il suo sponsor Ali si trovano in una tavola calda a mangiare pancake dopo la rituale riunione dei Narcotics Anonymous, l'equivalente degli Alcolisti Anonimi per quanto riguarda le sostanze stupefacenti. Ali aiuta Rue a capire come spezzare il ciclo della sua dipendenza dalla droga, e in tutto questo Rue ripensa al ruolo influente che Jules ha avuto sulla sobrietà che aveva raggiunto non senza fatica e sulla sua recente ricaduta.