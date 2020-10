Euphoria, due episodi speciali per la serie con Zendaya

Zendaya lancia l’appuntamento e avvisa i fan della serie: due episodi speciali faranno da ponte con la seconda stagione

La nuova stagione di “Euphoria”, acclamata serie TV HBO con protagonista Zendaya, farà il proprio esordio negli USA in questo 2020. I fan americani non dovranno dunque attendere il 2021 per tornare nel mondo di Rue. Dopo la vittoria agli Emmy da parte di Zendaya, la rete via cavo aveva annunciato l’arrivo di due episodi speciali. Una sorta di anteprima, in vista di “Euphoria 2”. Ci ha pensato anche l’attrice a fissare l’appuntamento con i propri fan per il prossimo 6 dicembre 2020. Con tanti show rinviati a causa degli stop causati dal coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA), gli appassionati saranno lieti di sapere che tutto procede da programma per questa acclamata serie. Ciò che ci si attende è dunque uno speciale che faccia da ponte tra le due stagioni, al fine di ingannare l’attesa in vista dei prossimi episodi.

Euphoria, episodi speciali: la trama approfondimento Le migliori serie tv da vedere in autunno Ecco il breve post di Zendaya per annunciare ai fan, dopo le varie indiscrezioni, l’arrivo di due episodi speciali di Euphoria su HBO il prossimo 6 dicembre. Show che in Italia è trasmesso da Sky Atlantic, che prossimamente manderà in onda anche la seconda stagione: “Ci sono davvero mancati. Due episodi speciali di ‘Euphoria’ arriveranno presto. Il primo è previsto per il 6 dicembre”.

approfondimento Le migliori serie tv da vedere a ottobre Cast e troupe hanno girato questi due episodi speciali negli ultimi mesi, sfruttando un numero ristretto di persone sul set, rispettando dunque rigidamente le normative anti-Covid. Il tutto ripartirà esattamente da dove ci si era lasciati, ovvero dal finale della prima stagione. Si vedrà Rue fare i conti con quanto accaduto. È stata abbandonata da Jules alla stazione, il che l’ha spinta nuovamente nel tunnel della dipendenza. Nel primo dei due appuntamenti speciali dello show la si vedrà intenta a festeggiare il Natale. Il titolo dell’episodio, scritto e diretto dal creatore di “Euphoria”, Sam Levinson, sarà il seguente: “Trouble Don’t Last Always”. Spazio anche per l’attore Dolman Domingo, già apparso nella prima stagione con il ruolo di Ali. Si tratta di un uomo intento a supportare Rue nel corso degli incontri dei narcotici anonimi. Nessuna anticipazione è stata invece diffusa in merito al secondo speciale, né per la trama né per la data d’uscita.