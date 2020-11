Euphoria, Zendaya presenta il poster del primo episodio speciale

La seconda stagione di 'Euphoria' è ancora lontana, ma in compenso il primo dei due episodi speciali previsti per fare da collegamento andrà in onda negli USA il 6 dicembre e in Italia, ovviamente su Sky Atlantic il 7

Dovremo aspettare ancora un po' per la seconda, attesissima stagione di Euphoria, ma in compenso il primo dei due episodi speciali realizzati per fare da collegamento è vicinissimo. L'appuntamento negli USA è per domenica 6 dicembre, mentre in Italia la data da segnare sul calendario è lunedì 7, quando alle 21.15, ovviamente su Sky Atlantic, scopriremo finalmente cos'è successo a Rue. Sarà infatti il personaggio di Zendaya al centro di questo (primo) ritorno, e non potrebbe essere altrimenti. E' stata proprio l'attrice a condividere poche ore fa il poster promozionale. CLICCA QUI: Euphoria, due episodi speciali per la serie con Zendaya

Euphoria: dove eravamo rimasti approfondimento Euphoria, la recensione del finale di stagione Come ben ricorderanno i fan della serie, la prima stagione si è chiusa con: Nate che, messo alle strette da Maddy, è costretto ad affrontare la sua sessualità. Come se non bastasse, il personaggio di Jacod Elordi nel finale ha un durissimo scontro, anche fisico, col padre, col quale ha un rapporto a dir poco problematico;

Maddy che si ritrova tra le mani (nel senso che lo ruba!) il filmino privato in cui Cal fa sesso con Jules e che, alla fine, rompe con Nate, di comune accordo con lui;

Cassie che va ad abortire accompagnata dalla madre e dalla sorella;

Fez che va a rapinare il fornitore di Mouse per ripagare lo stesso Mouse, col quale ha un debito piuttosto importante. Peccato che ci scappi un colpo di pistola;

Kat che si scusa con Ethan e che, alla fine, decide di dargli e di darsi una possibilità;

Rue che affronta Nate e lo minaccia di rendere pubblica la verità su suo padre, e Nate che, in tutta risposta, le mette un dubbio grosso come una casa sulla fedeltà di Jules;

Jules che alla fine confessa a Rue di essere innamorata sia di lei che di Anna, e Rue che, disperata, le propone di andarsene via insieme, salvo rimanere bloccata presso il binario al momento della partenza del treno e ritrovarsi il cuore spezzato quando Jules se ne va senza di lei;

Rue che, tornata a casa, ha una ricaduta e si fa una sniffata talmente potente da farle avere un'allucinazione decisamente vivida...o si tratta di un'overdose?