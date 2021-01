Vanity Fair: Billie Eilish conquista la copertina

Poche ore fa Vanity Fair ha svelato la copertina del numero in uscita a marzo annunciando la presenza dell'artista. Successivamente, il magazine ha pubblicato anche alcuni scatti del servizio fotografico realizzato per la cover.

Billie Eilish Pirate Baird O'Connell , questo il nome all’anagrafe, è tra le artiste più popolari del momento grazie a una carriera in continua ascesa che l’ha portata a conquistare numerosi premi. Parallelamente, la voce di You Should See Me in a Crown ha conquistato copertine e magazine con il suo stile unico, originale e assolutamente ricercato.

Billie Eilish: il grande successo

approfondimento

Billie Eilish, in arrivo il libro che racconta la sua storia

When We All Fall Asleep, Where Do We Go? è il progetto che ha segnato la grande affermazione mediatica della cantante a livello mondiale, infatti l’album ha scalato le chart conquistando un disco di platino negli Stati Uniti d’America grazie alla vendita di oltre un milione di copie.

Successo travolgente per numerosi singoli estratti dall’album, tra questi When the Party's Over e Bury a Friend, ottimi riscontri anche su YouTube dove i videoclip dei brani hanno macinato centinaia di milioni di visualizzazioni, tra questi quello di bad guy che ha superato la cifra record di un miliardo di views.