Billie Eilish suona live “Your Power” nel deserto: il video

In occasione del "Late Show with Stephen Colbert", la cantante ha presentato assieme al fratello Finneas il nuovo singolo del suo disco "Happier Than Ever". Ed è tornata nel deserto per "rifare" una nuova versione live del videoclip della canzone, con una voce dal vivo che definire da pelle d'oca è riduttivo. Ascoltare per credere...

Billie Eilish e suo fratello Finneas sono protagonisti di un video che li ritrae nel bel mezzo del deserto mentre cantano e suonano Your Power, il nuovo singolo dell'ultimo disco della pop star, Happier Than Ever (atteso per il 30 luglio).

Se vi sembra di aver già visto qualcosa del genere, sappiate che non vi state sbagliando e che questo non è un miraggio da "caldo nel deserto": il video infatti è un remake del videoclip di Your Power, uscito pochi giorni fa, girato nello stesso ambiente arido e selvatico.



In occasione del Late Show with Stephen Colbert, la cantante e suo fratello (suo fedele collaboratore da sempre) sono tornati nel deserto che faceva da location al videoclip ufficiale. E qui hanno suonato live in acustico il singolo dell'album Happier Than Ever, già hit gettonatissima.

I brividi sono d’obbligo: la voce suadente di questa ugola più che dorata (le sue corde vocali sono più bionde della sua chioma attuale insomma) non manca mai di ipnotizzare i padiglioni auricolari di chiunque. E questa versione live - come anche il fruscio del vento del deserto che entra nel microfono dimostra - testimonia ancora di più quanto questa voce della nuova generazione di cantanti sia incredibilmente intonata. E dotata di un timbro che scioglierebbe un ghiacciaio, trasformandolo in deserto. Appunto.