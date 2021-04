È stato appena pubblicato il videoclip del terzo singolo del disco "Happier Than Ever", atteso per il 30 luglio. Una ballata in cui le chitarre sono massime protagoniste, assieme alla meravigliosa voce della cantante, qui struggente in un sussurro che suona tuttavia come un urlo lacerante. Il tutto accompagnato da immagini in cui la natura selvaggia è la prima donna

Billie Eilish ha appena pubblicato il videoclip di Your Power, il terzo singolo estratto dal disco Happier Than Ever, atteso per il 30 luglio.



Si tratta di una ballata ipnotizzante in cui le chitarre sono massime protagoniste, assieme alla voce suadente della popstar.

L'atmosfera è molto a stelle e strisce, sia a livello sonoro per quanto riguarda la canzone sia per quanto concerne il video di accompagnamento.

Un paesaggio da Gran Canyon immortalato con riprese aeree tramite drone si vede inizialmente da molto lontano.

Le prime immagini sono quasi lunari e hanno come sottofondo la voce struggente della cantante, lacerante anche se quasi sussurrata.



Man mano che il focus si avvicina all'artista, riconosciamo lei con chioma bionda seduta su una roccia mentre canta in maniera mesta. Tra lo scenario arido e immenso e il dettaglio inaspettato di un enorme serpente che striscia addosso a Billie, il video di Your Power suona come un inno alla natura selvaggia.



"Spero che ispiri un cambiamento. Non abusate del vostro potere", scrive Eilish.