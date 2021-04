Billie Eilish annuncia la data di uscita del nuovo album

approfondimento

Billie Eilish pubblica un'anticipazione del singolo Happier Than Ever

“Sono nervosa, emozionata e non vedo l'ora di farvi ascoltare questo disco che è il mio preferito tra tutti quelli che ho fatto”, ha scritto Billie Eilish su Instagram. “Non ho mai sentito così tanto amore verso un mio lavoro come in questo caso. Spero che sentirete anche voi quello che sento io”, ha concluso, annunciando l'uscita di un nuovo singolo alle 9 del mattino di giovedì (ora americana). Il titolo è lo stesso del singolo di cui il 26 aprile è stato pubblicato un videoclip di 15 secondi: in tutto il mondo c'è grande attesa per il nuovo disco della cantante che con il precedente When we all fall asleep, where do we go? ha ottenuto un successo planetario.