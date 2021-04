Ieri, 26 aprile, la condivisione di un breve videoclip di soli 15 secondi, in cui sembra confermare l’uscita di un nuovo singolo, il primo del secondo album in studio che arriva dopo il successo planetario di “WHEN WE ALL FALL ASPLEEP, WHERE DO WE GO?”. Il post è balzato subito in tendenza, in Italia e nel mondo intero, accendendo i fan di un’euforia senza precedenti. “ Happier Than Ever ”, questo il titolo è stata scritta e prodotta da Billie Eilish con l’aiuto del fratello Finneas.

Nella nuova clip, la cantautrice è seduta, di spalle, su una poltrona dorata, in una stanza dove tutto è in pendant con quello che è il suo look e il suo estro. E, dietro il suo sguardo magnetico che lentamente si gira a favore di telecamera, canta le parole simbolo del testo, " When I'm away from you, I'm happier than ever " ("Quando sono lontana da te, sono più contenta che mai"), accompagnata dall’arrangiamento musicale del fratello Finneas .

Billie Eilish: nuovo album in arrivo?

approfondimento

Billie Eilish sul nuovo album: "Quasi finito"

Dopo il grande successo ottenuto con “WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?” (2019) e i numerosi singoli estratti, Billie Eilish si prepara a condividere con i fan di tutto il mondo, il suo secondo lavoro in studio. Come lei stessa ha raccontato in alcune interviste, l’album è sicuramente il frutto della quarantena che nell’anno passato ha colpito tutti noi, e lo sta facendo tutt’ora. “Non penso che avrei fatto lo stesso album, o addirittura che lo avrei prodotto, se non fosse stato per il Covid” (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA), ha raccontato in un’intervista con Stephen Colbert. “Questo non significa che l’album sia sul Covid. È solo che, quando le cose cambiano nella tua vita, sei diversa anche tu. È così che va”. La giovane cantautrice statunitense (ha solo 20 anni), svela poi che il nuovo disco è stata per lei l’occasione di tirare fuori anche qualche trucchetto vocale ancora nascosto. Ci si aspetta quindi ancora più emozione dalla sua voce pulita e angelica.

A distanza di tre mesi, “Lo Vas A Olvidar”, il singolo interpretato in coppia con la cantante spagnola Rosalía, e studiato per essere la colonna sonora di uno speciale episodio della serie HBO “Euphoria” (visibile su Sky Q), continua a raccogliere migliaia di stream sulle maggiori piattaforme musicali, mentre il videoclip conta più di 56 milioni di visualizzazioni su YouTube. Un vero successo, per una giovane interprete che dimostra anche di saper scrivere, cantare e interpretare in lingue diverse da quella di origine.