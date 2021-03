Billie Eilish, cambio di look per la cantante

La voce di Therefore I Am, classe 2001, ha condiviso una foto su Instagram ottenendo più di sedici milioni di like Condividi:

La giovanissima cantante ha sorpreso tuti mostrando il nuovo look con uno scatto pubblicato sul profilo Instagram che conta oltre settantotto milioni di follower che seguono la sua vita tra musica, red carpet, backstage e servizi fotografici.

Billie Eilish, la foto su Instagram approfondimento Grammy Awards 2021: da Beyoncé a Billie Eilish, ecco tutti i vincitori Billie Eilish Pirate Baird O'Connell, questo il nome all’anagrafe, è tra le artiste più amate e influenti al mondo. Nel corso degli anni la voce di bad guy ha conquistato popolarità e apprezzamenti affermandosi come protagonista assoluta nel mondo delle sette note. Parallelamente alla carriera che l’ha portata in vetta alle classifiche, Billie Eilish si è imposta come icona di stile con look ricercati e originali. Ora, la cantante (FOTO) ha conquistato attenzione per lo stile inedito sfoggiato in uno scatto. Infatti, Billie Eilish ha deciso di optare per i capelli biondi. Il post ha subito conquistato i fan tanto da contare al momento oltre sedici milioni di like.

Billie Eilish, le vittorie ai Grammy Awards approfondimento Grammy Awards 2021, Beyoncé fa storia, a Billie Eilish il premio top Billie Eilish, classe 2001, è reduce da un grande successo alla sessantatreesima edizione dei Grammy Awards. Infatti, la cantante si è rivelata tra le grandi protagoniste della serata trionfando in ben due categorie: Record of the Year per Everything I Wanted e Best Song Written for Visual Media per No Time to Die.