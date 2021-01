Euphoria, il secondo episodio speciale arriva su Sky

Dopo il toccante incontro in una tavola calda tra Rue e Ali, 'Euphoria' torna a colpire duro con il secondo episodio speciale, 'F*ck Anyone Who's Not A Sea Blob', interamente dedicato a Jules, il personaggio di Hunter Schafer: scopri dove e quando vederlo

Scritto e diretto dal creatore del cult HBO Sam Levinson, F* ck Anyone Who's Not A Sea Blob – o Parte 2: Jules, perché dedicato all’amatissima coprotagonista di Euphoria interpretata da Hunter Schafer – da sabato 23 gennaio sarà disponibile On Demand su Sky e su NOW TV, come la prima parte e come anche la prima stagione della serie. Su Sky Atlantic arriverà in contemporanea con la messa in onda su HBO, nella notte fra il 24 e il 25 gennaio e poi il 25 sera dalle 23.00.