Rooney Mara, Joaquin Phoenix e Billie Eilish: burger veg ai senzatetto

Gli attori e la cantante si sono prestati per aiutare nella distribuzione di cibo vegano in occasione dell’anniversario di un anno dell’iniziativa varata dalla madre di Eilish. All’inizio della pandemia, Maggie Baird si è impegnata a offrire cibo a base vegetale ai bisognosi attraverso My Friend’s Place, un’organizzazione che aiuta i senzatetto

Per dare il proprio contributo alla causa, il trio di celeb ci ha messo la faccia (e le mani), distribuendo in prima persona il cibo a base vegetale agli homeless della città californiana in cui i tre divi vivono.

La scelta vegana di Rooney Mara, Joaquin Phoenix e Billie Eilish

Rooney Mara, Joaquin Phoenix e Billie Eilish sono tra le celebrità vegane più famose dello showbiz. Hanno optato da tempo per questa scelta non solo alimentare ma di vita e non mancano mai di sostenere quella che per loro è una strada importante a livello etico, sociale e ambientale.



“In un periodo in cui molte persone sono spaventate per la loro salute e sicurezza, Maggie ha pensato e messo a punto un piano per offrire cibo nutriente a chi ne ha bisogno”, hanno dichiarato Rooney Mara e Joaquin Phoenix al magazine statunitense Variety.



Ricordiamo che Joaquin Phoenix e Rooney Mara sono una coppia dal 2016. Nel settembre 2019 è stato annunciato il loro fidanzamento e nel settembre 2020 è nato il loro primo figlio, River, chiamato con questo nome in onore del fratello maggiore di Joaquin, morto per overdose nel 1993 a soli 23 anni.