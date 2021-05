La popstar è di nuovo protagonista della cover del magazine, nel numero che accoglie la sua intervista. Una confessione in cui condivide pensieri e fatti personali. Oltre alle parole in cui si rivela, anche le sue foto segnano un cambio (di look) epocale per lei: addio ai vestiti larghi. E a chi muove critiche vedendo in questa metamorfosi una sorta di tradimento della body positivity (soprattutto per il corsetto che modella illusoriamente la linea), lei risponde che bisogna fare ciò che permette di sentirsi bene

A Billie Eilish spetta l'onore di essere di nuovo in copertina su Vogue, protagonista della versione britannica del magazine. Con un sensualissimo bustino sotto cui si intravede un reggiseno di pizzo, a cui si aggiungono guanti lunghi effetto femme fatale e una gonna a matita che sottolinea le sue curve, in questo caso effetto pin-up. Insomma, la popstar si mostra in maniera molto diversa da come il pubblico è abituato a vederla.



Le sue t-shirt oversize, le camicie di due taglie in più e le felpe in stile rapper passano il testimone a un vestiario molto più femminile e sexy.



Anche la sua chioma si rivela una novità, con un nuovo colore biondo che già le abbiamo visto nel videoclip appena uscito nel suo singolo Your Power.



Sul suo profilo ufficiale di Instagram, Billie Eilish ha condiviso la cover del numero di Vogue che ospita una sua lunga intervista. Una vera e propria confessione in cui la reginetta del pop si "sveste", mostrando tanti lati di se stessa che erano rimasti inediti.



"Non mi lascio più possedere", ha ammesso l'artista, riconfermandosi un'icona del femminismo di nuova generazione.

Nel marzo 2020 la cantante era apparsa in copertina su Vogue USA in maniera molto diversa da come si mostra oggi. Allora, infatti, Eilish era come al solito vestita con camicie, capispalla e giacche over, senza lasciare intravedere molto della body shape sottostante.