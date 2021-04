Body Positivity, Chiara Ferragni e le polemiche sulla pancia

Un video in cui l'influencer mostra il suo ventre a trenta giorni dalla nascita della figlia per offrire un messaggio di accettazione del proprio corpo ha diviso la rete. Da un lato si sono sollevate le polemiche di chi in quella pancia non vedrebbe difetti e dall'altro invece c'è chi ringrazia Chiara perché si è unita alla causa importante del movimento del cosiddetto body positive

Poche ore fa un video in cui Chiara Ferragni mostra la sua pancia a un mese dal parto è diventato virale, e fin qui nulla di strano. La cosa strana è che questo video ha diviso la rete, creando uno spartiacque tra il suo foltissimo seguito. Le immagini che la influencer ha voluto postare volevano essere una dichiarazione di solidarietà con tutte le altre donne che si ritrovano in un momento difficile in cui devono fare i conti con l'accettazione della trasformazione del proprio corpo, tuttavia parecchie polemiche sono piovute sul post. In tanti hanno polemizzato sul fatto che quel ventre mostrato come pancetta del dopo parto sembrerebbe ben lontano da essere una pancia che presenta qualsiasi tipo di difetto. Dall'altra parte, molti sostenitori dell'imprenditrice l'hanno ringraziata per essersi unita a una causa importantissima, quella dell'accettazione del proprio corpo, che si inserisce nel solco del movimento chiamato body positive .

Le polemiche alle polemiche: tutti abbiamo il diritto di sentirci inadeguati, a prescindere dalla taglia che portiamo



E al primo tipo di reazioni di cui sopra, quello dei detrattori insomma, sono seguite altre polemiche legate a una domanda: chi è che decide cosa è bello, cosa è magro, cosa è tonico e, in generale, cosa viene o non viene accettato da ciascuno di noi?

Questa polemica reattiva nasce dal fatto che molti dei commenti critici rivolti alla pancia della celebre puerpera riguardano il suo corpo magro e bello. Tuttavia ognuno di noi può sentirsi più o meno adeguato guardandosi allo specchio, anche se le altre persone solitamente mostrano taglie differenti da quelle che indossiamo noi.

In pratica il punto su cui i "detrattori dei detrattori" si sono soffermati è quello per cui non si può sostenere che una persona, perché magra e in forma secondo i "canoni comuni" (quelli che ci impongono passerelle e copertine patinate, ahinoi), non si possa sentire meno in forma di prima del parto.

È indubbio che Chiara Ferragni fino a 30 giorni fa avesse un ventre gonfio per via della gravidanza, è indubbio perché glielo abbiamo visto chiaramente tutti noi nelle tante foto e video che la influencer ha condiviso. Indubbia è anche la metamorfosi del suo fisico che, anche se ben sopra la media di molte altre neo-mamme, può dover essere comunque e in qualche modo accettato da chi ne è la proprietaria. Su questo nessuno può discutere, sindacare né pretendere di controbattere.

Purtroppo però, benché gli intenti di Chiara Ferragni fossero proprio quelli di dare sostegno a tutte quelle mamme che come lei si ritrovano in un corpo nuovo dopo aver partorito, non sono mancati anche tanti commenti negativi di neo-mamme stesse.

Alcune infatti si sarebbero sentite quasi ancora più inadeguate vedendo come una loro "collega" (nel senso di neomamma come loro) si sia già rimessa in forma, in splendida forma secondo tantissimi.

Tuttavia è sempre bene ricordare che Chiara Ferragni non è una neomamma qualunque bensì un personaggio pubblico e una donna che con il proprio corpo lavora, quindi ha esigenze di remise en forme maggiori rispetto a chi non lavora nella moda e nello spettacolo.

Proviamo a goderci tutto del delicato periodo del post parto (chi firma questo articolo ha due gemelli di quattro anni e mezzo quindi ci è passata), senza fretta e senza giudicarci. Anche perché questo è l'unico modo per tenere alla larga una controindicazione del post-partum ben più insidiosa e pericolosa di qualunque pancia e pancetta flaccida. Stiamo parlando della depressione post partum, invisibile a differenza della pancia e quindi spesso difficile da stanare, decifrare e identificare.