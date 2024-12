Il Grinch, Jim Carrey vorrebbe realizzare il sequel

ComicBook ha intervistato Jim Carrey in merito alla possibilità di un sequel del celebre film di Natale. L’attore non ha esitato a dare disponibilità per un secondo capitolo de Il Grinch, la trasposizione cinematografica dell’omonimo libro del Dr. Seuss .

Jim Carrey ha proseguito: “Il fatto è che quella volta l’ho fatto con tonnellate di trucco e riuscivo a malapena a respirare. Fu un processo estremamente sfiancante. Per tutto il tempo ha avuto i bambini in testa: 'Lo fai per i bambini, lo fai per i bambini, lo fai per i bambini’”.