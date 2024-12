Mamma ho perso l'aereo, per la prima volta in 30 anni reunion del cast

Cinema

Da Mamma ho perso l’aereo a oggi, ecco com’è oggi Macaulay Culkin

Nato a New York, 26 agosto 1980, la star è diventata l'attore bambino più ricco e famoso di Hollywood, con i due film Mamma, ho perso l'aereo (1990) e Mamma, ho riperso l'aereo: mi sono smarrito a New York (1992), in cui interpreta il giovane protagonista Kevin McCallister. Tra le sue pellicole da segnalare anche Richie Rich - Il più ricco del mondo di Donald Petrie (1994). Scorri la gallery per scoprire la carriera di Culkin

Il debutto di Macaulay Culkin nel mondo dello spettacolo risale a quando era un bambino di appena quattro anni. All’epoca il piccolo “Mack”, nomignolo con cui lo chiamano i familiari e gli amici più stretti, partecipò a molti spettacoli off-Broadway, come ad esempio Lo Schiaccianoci del New York City Ballet

Il successo arriva poi nel 1990, quando Macaulay Culkin ha appena dieci anni. Quell’anno lo scrittore John Huges gira, infatti, il film Mamma, ho perso l’aereo e suggerisce allo sceneggiatore e regista, Chris Columbus, di scritturare Macaulay Culkin per il ruolo del protagonista. Sebbene “Mack” sia stato il primo attore ad aver fatto un’audizione per il ruolo, Columbus era scettico sulla sua performance e preferì vedere altri candidati. I provini per il ruolo di Kevin Mccallister furono circa 200