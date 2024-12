17/20 Netflix Animation

That Christmas - Netflix. Il 4 dicembre debutta il film tratto dalla trilogia di libri per bambini di Richard Curtis. Al centro della trama, storie legate ai temi della famiglia, dell’amore e della solitudine, passando per i tacchini e per un errore commesso da Babbo Natale. Ed Sheeran ha inciso un brano per la colonna sonora della pellicola, intitolato Under the tree