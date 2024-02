One Love, cosa sapere sul film su Bob Marley in uscita al cinema

È uscito il biopic sul leggendario re del reggae, che il 22 febbraio arriverà in Italia grazie a Eagle Pictures. Negli Stati Uniti la pellicola ha avuto un esordio di tutto rispetto, guidando il botteghino Usa con 27,7 milioni. Il film biografico è diretto da Reinaldo Marcus Green e si assesta su cifre analoghe a quelle dei film sulle leggende della musica: supera Rocketman della Paramount, che al debutto nell'estate precedente alla pandemia aveva staccato biglietti per 25,7 milioni di dollari

Si intitola Bob Marley: One Love ed è il biopic sul leggendario re del reggae messo a titolo, che il 22 febbraio arriverà in Italia grazie a Eagle Pictures.

Negli Stati Uniti la pellicola ha avuto un esordio di tutto rispetto, guidando il botteghino Usa con 27,7 milioni. Il film biografico è diretto da Reinaldo Marcus Green e si assesta su cifre analoghe a quelle dei film sulle leggende della musica: supera Rocketman della Paramount, che al debutto nell'estate precedente alla pandemia aveva staccato biglietti per 25,7 milioni di dollari, e non è lontano dai 31,2 milioni guadagnati nel primo fine settimana da Elvis della Warner Bros., nel 2022.

Tra i produttori di One Love c’è uno dei tanti figli dell'artista (scomparso nel 1981), ossia Ziggy Marley.

"Come la musica di mio padre, questo film porta un messaggio di pace, amore e unità, che tocca il pubblico di tutto il mondo", ha scritto in un comunicato Ziggy Marley, dicendosi soddisfatto dell'accoglienza nelle sale del film dedicato al suo mitico papà.





Interpretato da Kingsley Ben-Adir e Lashana Lynch nei ruoli del protagonista e della moglie Rita, il biopic sta facendo il suo dovere al box office, benché dall’altra parte stia lasciando “tiepidi critica e fan”, come sottolinea l’Ansa.



Il magazine americano Deadline parla di “risposte positive del pubblico”, dato che One Love ha stabilito un record di incassi di 14 milioni di dollari nel weekend di San Valentino.



Potete guardare il trailer ufficiale del film Bob Marley: One Love nel video che trovate in alto, nella clip in testa a questo articolo.