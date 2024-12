Elton John ammette di avere perso la vista e ringrazia il marito David

SIR ELTON JOHN RINGRAZIA IL MARITO DAVID FURNISH



"Come alcuni di voi sapranno, ho avuto dei problemi e ora ho perso la vista", ha detto la leggenda 77enne della musica. "Non ho potuto assistere allo spettacolo, ma mi sono divertito", ha aggiunto ringraziando il marito David Furnish, "che è stato la mia roccia".

Lo scorso settembre l'autore di Rocket Man aveva ammesso di essere rimasto con una "visione limitata" in un occhio a causa di una "grave" infezione, assicurando però di essere in via di guarigione. "Durante l'estate ho avuto a che fare con una grave infezione agli occhi che purtroppo mi ha lasciato con una visione limitata in un occhio", aveva scritto su Instagram: "Sto guarendo, ma è un processo estremamente lento e ci vorrà del tempo prima che la vista torni all'occhio colpito". L'anno scorso Sir Elton ha tenuto l'ultimo spettacolo del suo tour di addio nel Regno Unito davanti a circa 120mila persone a Glastonbury.