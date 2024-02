11/13 ©Getty

Inclusi nelle aste ci sono anche pezzi creati specificamente per Elton John e per il marito David Furnish, che comprendono un ritratto del cantante di Julian Schnabel dal valore stimato di 200-300 mila dollari e Your Song di Damien Hirst firmato con dedica

Sex and the City, tutù di Carrie battuto all'asta per 52 mila dollari