Una chitarra di Eric Clapton venduta a oltre un milione di euro

La chitarra detta “The Fool" di Eric Clapton entra nella storia ancora una volta, e nei Guinness dei Primati anche: è diventata una delle più costose mai vendute all'asta. La chitarra Gibson SG psichedelica customizzata del 1964 appartenente al mitico chitarrista è stata venduta per 1,27 milioni di dollari il 16 novembre 2023 all'asta di Julien's Auctions. Lo strumento a sei corde è stato battuto come parte dell'evento di tre giorni "Played, Worn and Torn: Rock N' Roll Iconic Guitars and Memorabilia" presso l'Hard Rock Café di Nashville. Secondo il magazine statunitense Guitar World, si tratta della stessa SG del '64 che Clapton suonava quando lui e gli altri membri della sua band Cream stavano lavorando al loro secondo album, Disraeli Gears. La chitarra a sei corde è stata dipinta dal collettivo artistico olandese che le ha dato il nome, The Fool appunto.



Uno strumento musicale iconico che è il simbolo della Summer of Love Come fa notare in queste ore Anagricel Duran sul magazine americano NME, questa chitarra “è diventata un emblema influente dell'era psichedelica e un simbolo della Summer of Love nel 1967”.

Secondo Planet Rock, Clapton regalò la chitarra a George Harrison dopo lo scioglimento dei Cream. Harrison la passò poi a Jackie Lomax. È stata di proprietà anche di Todd Rundgren negli anni '70 e '80, che le diede il soprannome "Sunny" in riferimento alla canzone dei Cream Sunshine of Your Love, fino a quando la vendette all'asta nel 2000.

Una parte del ricavato dell’asta andrà in beneficenza I guadagni della vendita all’asta della chitarra "The Fool" andranno in parte a beneficio di Kicking The Stigma, l'iniziativa di sensibilizzazione sulla salute mentale degli Indianapolis Colts e della famiglia Irsay. Parlando dello strumento, Darren Julien, Presidente/Amministratore Delegato di Julien's Auctions, ha dichiarato: "La Fool di Eric Clapton, una delle chitarre più importanti nella storia della musica rock, ha fatto di nuovo la storia questa sera alla nostra asta." E ha continuato con le seguenti parole: "Avere questa chitarra leggendaria che ha creato e definito il suono rock classico, che è un capolavoro d'arte e un simbolo dell'era psichedelica della Summer of Love, e finire nella rinomata collezione di memorabilia di Jim Irsay è un altro grande privilegio e un punto culminante della mia carriera e dei vent'anni di celebrazione di Julien's Auctions quest'anno”.