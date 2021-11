Da Eric Clapton a Kurt Cobain, all’asta gli oggetti delle leggende del rock

La casa d’aste Julien's Auctions ha annunciato che saranno messi in vendita il prossimo venerdì 19 e sabato 20 novembre quasi 1000 oggetti e cimeli appartenuti da alcune delle leggende della musica di tutti i tempi tra cui Eric Clapton, The Beatles, Guns N' Roses, Whitney Houston, Michael Jackson, Lady Gaga, Madonna, Robert Plant, Elvis Presley, Kurt Cobain e tanti altri

Una chitarra di Eric Clapton, scalette scarabocchiate da Kurt Cobain, una giacca Versace di Whitney Houston: un migliaio di oggetti appartenenti a leggende del rock americano e britannico dagli anni '60 in poi saranno venduti all'asta il 19 e 20 novembre in un ristorante di Times Square a Manhattan.

Il pezzo forte, però, dovrebbe essere una chitarra acustica di Eric Clapton, una Martin D-45 del 1968, stimata tra 300 mila e mezzo milione di dollari. Si tratta della chitarra che fu usata da Clapton in un primo concerto dal vivo nel 1970 dalla sua band Derek and The Dominos. Se le previsioni di vendita saranno confermate, non si tratterà comunque di un record. L'anno scorso, infatti, Julien's Auctions ha battuto una chitarra suonata da Kurt Cobain in un famoso concerto di MTV Unplugged nel 1993 per 6 milioni di dollari, cifra che rappresenta il record mondiale di questo strumento.