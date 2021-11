House of Gucci, Lady Gaga racconta Patrizia Reggiani a Sky TG24

L'artista è arrivata al cinema The Space Odeon di Milano per presentare in anteprima in Italia il film di Ridley Scott in cui è protagonista. "È stato importantissimo far vedere questa pellicola qui, tutti mi dicevano: vuoi andare a Milano? Certo, dobbiamo tornare in Italia per dire grazie a tutti", ha detto la star Condividi

"È stato importantissimo (far vedere questa pellicola) qui a Milano, Tutti mi dicevano: vuoi andare a Milano? Certo, dobbiamo tornare in Italia per dire grazie a tutte le persone qui che ci hanno sostenuto". Lady Gaga ha parlato ai microfoni di Sky TG24 sul red carpet al cinema The Space Odeon del capoluogo lombardo per la presentazione in anteprima in Italia del film di Ridley Scott "House of Gucci", del quale la cantante è protagonista. "Voglio ringraziare Ridley Scott, il regista, e tutto il cast e anche te e tutti quelli che sono qui", ha aggiunto (TUTTE LE FOTO DEL RED CARPET).

"È una storia di amore e affari italiani" vedi anche House of Gucci, il red carpet della premiere a Milano. FOTO Alla domanda se è stata un po' intimorita dall'interpretare il personaggio di Patrizia Reggiani, l'artista ha ammesso che "mi intimidiva interpretare un'assassina. Lei ha commissionato l'omicidio del marito, per cui non ci chiedevamo se fosse colpevole o meno, ma io ho fatto molte ricerche e ho scoperto che, quando si sono sposati, non aveva soldi. E quando lei ha deciso di ucciderlo, avevano già divorziato, quindi non era una questione di soldi, ma di amore. Questa è una storia di amore e affari italiani".

"Voleva avere importanza, ma non riusciva a ottenere risultati" vedi anche House Of Gucci, Lady Gaga alla premiere con un vestito viola. FOTO Ricordando come la storia della famiglia Gucci sia anche una storia di ambizione, a Lady Gaga è stato chiesto quanto fosse importante l'ambizione oggi. "Questa è una storia importante per le donne - ha risposto l'attrice e cantante - perché a volte siamo viste in maniera stereotipata, come arrampicatrici sociali che hanno un doppio fine, una strategia. Quando penso a Patrizia (Reggiani) non penso a questo. Lei è cresciuta in una famiglia di ceto medio, in una classe diversa rispetto a Gucci. Voleva avere importanza, ma per quanto ci provasse non riusciva a ottenere i risultati in società che voleva. Per cui c'era sempre qualcosa di imbarazzante in lei, qualcosa di strano, ma qualcosa che, secondo me, conteneva la bellezza. Perciò volevo esprimere la mia compassione verso i Gucci".

"Difficile fare i conti con tutte queste emozioni in conflitto" leggi anche Lady Gaga condivide una nuova locandina del film House of Gucci Sulla capacità di interpretare un personaggio particolare come quello di Patrizia Reggiani, Lady Gaga ha spiegato che "è stato difficile fare i conti con tutte queste emozioni in conflitto, ma io ho trovato la sua umanità nella mia profondità". L'attrice ha poi ricordato che Patrizia vive a Milano e Maurizio, il marito, è stato ucciso proprio in città "per cui mi ricorderò sempre che questa è una storia vera e a me importa molto, questa è la mia verità, come donna italo americana".