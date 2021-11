House of Gucci, il red carpet della premiere a Milano. FOTO

6/13 ©Getty

Per Lady Gaga, all'anagrafe Stefani Germanotta, newyorkese di origini italiane, intepretare Patrizia Reggiani è stata un'esperienza totalizzante. "Ho vissuto come lei per un anno e mezzo, ho parlato con il suo accento per nove mesi. Anche fuori dal set, non ho mai staccato", ha detto in un'intervista a Vogue