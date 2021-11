La diva (che nel nuovo attesissimo film diretto da Ridley Scott interpreta Patrizia Reggiani, la moglie di Maurizio Gucci accusata di aver commissionato l'omicidio del marito a Milano nel 1995) è arrivata alla prima londinese con un look molto sontuoso in total purple. A coronare il tutto di glamour, gli orecchini di Tiffany & Co. che la fanno risplendere sotto i riflettori