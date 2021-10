House of Gucci, il nuovo trailer del biopic con Lady Gaga e Al Pacino

"Non ho mai pensato a me stessa come a una persona particolarmente corretta. Ma sono giusta: le mie punizioni non sono convenzionali". È già diventata un cult la frase con cui Lady Gaga apre il secondo trailer ufficiale rilasciato da MGM Studios per "House of Gucci", in uscita il 24 novembre negli Stati Uniti e il 15 dicembre in Italia, distribuito da Eagle Pictures. Il film, diretto da Ridley Scott, ripercorre la storia dell'omicidio di Maurizio Gucci, ucciso il 27 marzo 1995 mentre si dirigeva verso la sede milanese dello storico brand italiano fondato dalla sua famiglia, freddato dai colpi di pistola sparati da un gruppo di sicari che, si scoprirà in seguito, furono ingaggiati dalla moglie Patrizia Reggiani (LE FOTO SUL SET A ROMA).