House of Gucci, Lady Gaga svela un nuovo poster del film

Lady Gaga ha condiviso sul proprio profilo ufficiale di Instagram un nuovo poster di "House of Gucci" e i suoi follower sono letteralmente impazziti. In una manciata di ore quella nuova locandina che la ritrae al centro di un cast che dire stellare sarebbe riduttivo ha collezionato un milione e mezzo di like. Numero che peraltro è destinato a una rapida ascesa nelle prossime ore, lievitando come una pagnotta, c'è da scommetterci.



La popstar, che nell'attesissima pellicola (in uscita il 24 novembre) diretta da Ridley Scott interpreta Patrizia Reggiani, è in ottima compagnia, nel senso che il cast di questo adattamento cinematografico del libro "The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed" scritto da Sara Gay Forden comprende parecchi mostri sacri dell'Olimpo di Hollywood.



Jared Leto, Jeremy Irons, Salma Hayek (come Pina Auriemma), Madalina Ghenea (Sophia Loren) Jack Huston e Al Pacino vi bastano? Oltre chiaramente a lei, la regina del pop che negli ultimi anni si sta confermando anche regina del grande schermo.

Non solo le sette note sono la materia in cui Stefani Joanne Angelina Germanotta (questo il suo nome all'anagrafe) primeggia ma pure la settima arte. E benché in entrambi i campi sia il 7 il numero simbolico (7 note, 7° arte), il voto che va a Lady Gaga è ben più alto. 10 e lode.



Questa sua nuova prova attoriale si preannuncia essere una riconferma di quel "cum laude" di cui sopra. Pare che l'attrice sia in stato di grazia in questo film.

Lei è la protagonista assoluta che si calerà nel difficile ruolo dell'ex moglie di Maurizio Gucci, colei che nel 1997, due anni dopo l'assassinio del famoso imprenditore e presidente della casa di moda di famiglia, venne individuata come mandante dell'omicidio e quindi arrestata.



Ricordiamo quell’indelebile fatto di cronaca nera datato 27 marzo 1995, l'ormai tristemente celebre giorno in cui Maurizio Gucci venne assassinato da Benedetto Ceraulo presso la portineria dello stabile in cui erano situati gli uffici di una sua società. Nel 1997 la sua ex moglie, individuata come mandante, viene arrestata assieme all'assassino e ad altri tre collaboratori.



"House of Gucci" è indubbiamente uno dei titoli più attesi di quest'anno. Arriverà nelle sale il 24 novembre. Per questo motivo Lady Gaga come didascalia del suo post ha scritto “This Thanksgiving, Join The Family. #HouseOfGucci”, tradotto: “Per il Giorno del Ringraziamento, quest’anno unisciti alla famiglia”, in maniera ironica. Il Thanksgiving nel 2021 si festeggia il 25 novembre, quindi esattamente un giorno dopo l’uscita nelle sale della pellicola di Ridley Scott. A fagiuolo insomma.



