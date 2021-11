5/11 ©Ansa

In giornata Lady Gaga, in occasione di un incontro con la stampa, ha detto che interpretare la Reggiani “ha rappresentato un'enorme sfida, interpretare una donna che ha commesso un omicidio è qualcosa che mi sono trovata a dibattere tra me e me. Ho trovato un modo però per volerle bene, perché era una giovane ragazza italiana, di Vignola, che sognava in grande e voleva vivere una vita migliore, molte persone credono che i Reggiani avessero attività non particolarmente oneste, ma lei voleva qualcosa di bello per sé”